Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Тернопольской области на некоторых участках не хватает бюллетеней

Сегодня, 12:46

За последние сутки в полицию поступило 14 сообщений, связанных с избирательным процессом

Фото: Facebook
В Тернопольской области на некоторых участках не хватает бюллетеней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/08c/074/5ca08c074dcb9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/08c/074/5ca08c074dcb9.jpg Запад За последние сутки в полицию поступило 14 сообщений, связанных с избирательным процессом

В Тернопольской области наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали ряд случаев, когда количество избирательных бюллетеней на участках меньше количества избирателей в уточненных списках.

"На избирательных участках № 610353 (Кременецкий район) не хватает 18 избирательных бюллетеней, № 611078 (Шумский район) – 3 бюллетеня, № 610778 (Подволочиский район) – 1 бюллетень, № 610650 (Лановецкий район) – 2 бюллетеня, № 610667 (Монастыриский район) – 1 бюллетень, № 610177 (Бучацкий район) – 1 бюллетень и № 610578 (Кременецкий район) – 5 бюллетеней", – сказано в сообщении ГС ОПОРА.

Кроме этого, за прошедшие сутки в полицию поступило 14 сообщений, связанных с избирательным процессом, из них – 11 о нарушениях "дня тишины".

Большинство сообщений касались размещения предвыборной рекламы на улицах населенных пунктов. В частности, такие  были выявлены в областном центре, Козивском, Чертковском и Теребовлянском районах. По каждому  случаю проводится проверка.

Всего с начала предвыборной агитации в полицию Тернопольской области поступило 155 сообщений и заявлений, связанных с нарушением требований избирательного законодательства. По результатам проверки полицейские составили 37 административных протоколов и открыли два уголовных производства.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Тернополь, избиратели, выборы президента, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " В Тернопольской области на некоторых участках не хватает бюллетеней". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бюллетень, кандидаты, наблюдатели: какие рекорды установили выборы

Сегодня, 12:44

Не успели выборы начаться, а уже вошли в историю независимой Украины

Выборы президента в Киеве: в полиции прокомментировали голосование политиков

Сегодня, 12:34

По словам главы ГУ Нацполиции в столице Андрея Крищенко, голосование политиков в Киеве прошло без инцидентов

Выборы президента в Украине: чем грозит продажа голоса

Сегодня, 12:29

Оказаться за решеткой можно не только за конверт с определенной суммой, но и за "пайки"

В Черновцах зафиксировали случай видеосъемки бюллетеня

Сегодня, 12:08

О нарушении тайны голосования сообщил председатель одной из избирательных комиссий

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Измены А.Миронова и конфликты с дочерью: испытания Л.Голубкиной

Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность

Как бегать с большой грудью?

Анализ ДНК установил личность Джека Потрошителя

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»

Интересные варианты украсить горшок для вазона

Видео. Мощнейший нокаут за 29 секунд

Рева рассказал, как отрезали "лишних" получателей субсидий

Сати Казанова сменила 10 личных водителей за полгода
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Найдено простое средство для снижения кровяного давления

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму