В Тернопольской области на некоторых участках не хватает бюллетеней
За последние сутки в полицию поступило 14 сообщений, связанных с избирательным процессом
В Тернопольской области наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали ряд случаев, когда количество избирательных бюллетеней на участках меньше количества избирателей в уточненных списках.
"На избирательных участках № 610353 (Кременецкий район) не хватает 18 избирательных бюллетеней, № 611078 (Шумский район) – 3 бюллетеня, № 610778 (Подволочиский район) – 1 бюллетень, № 610650 (Лановецкий район) – 2 бюллетеня, № 610667 (Монастыриский район) – 1 бюллетень, № 610177 (Бучацкий район) – 1 бюллетень и № 610578 (Кременецкий район) – 5 бюллетеней", – сказано в сообщении ГС ОПОРА.
Кроме этого, за прошедшие сутки в полицию поступило 14 сообщений, связанных с избирательным процессом, из них – 11 о нарушениях "дня тишины".
Большинство сообщений касались размещения предвыборной рекламы на улицах населенных пунктов. В частности, такие были выявлены в областном центре, Козивском, Чертковском и Теребовлянском районах. По каждому случаю проводится проверка.
Всего с начала предвыборной агитации в полицию Тернопольской области поступило 155 сообщений и заявлений, связанных с нарушением требований избирательного законодательства. По результатам проверки полицейские составили 37 административных протоколов и открыли два уголовных производства.
Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.
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Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
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