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В Тернопольской области на территории замка нашли старинное поселение (фото)

4 августа, 03:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Археологи обнаружили посуду трипольской культуры

В селе Подзамочек Тернопольской области на территории замка обнаружили поселение трипольской культуры.

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Как рассказали на странице "Национального заповедника "Замки Тернопольщины" в Facebook, с 27 по 30 июля у юго-восточной стены замка проходили раскопки. В результате проведенных работ археологи обнаружили печь, крепиды, много остатков плитки, керамики и тонкостенных бокалов. Также они расчистили фундамент дворца.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области в 10 курганах обнаружены 52 древние захоронения периода энеолита. Кроме того, в одном из курганов археологи нашли захоронение в каменном сундуке. Между ребрами в левой части скелета нашли кремневые острие стрелы. Вероятно, они и были причиной смерти похороненного.

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Также напомним, во время реконструкции сквера Пионерского в Запорожье исследователи обнаружили следы старого города: кирпичные и гранитные ступени к лавке Нижнего Гостиного ряда Торговых рядов. Сейчас это улица Почтовая.

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В публикации говорится, что лавка в 1917-1918 годов принадлежала купцу Абраму Моисеевичу Геншафту.

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