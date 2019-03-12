В Тернопольской области на взятке погорел полицейский
Мужчину задержали во время получения всей суммы взятки
В Тернопольской области сотрудники СБУ разоблачили на взятке руководителя сектора реагирования патрульной полиции одного из районов региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, полицейский вымогал от местного жителя 5 тысяч гривен. За эти деньги он обещал не привлекать гражданина к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.
Кроме того, у полицейского был посредник, который получил деньги. Самого чиновника задержали на улице одного из районных центров области во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
"Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в СБУ.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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