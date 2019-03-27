В Тернопольской области на заснеженной дороге легковушку занесло на грузовик: водитель вылетел из машины

У пострадавшего – церебральная кома и с перелом черепа

Фото: Нацполиция

В Тернопольской области на заснеженной дороге легковушку занесло на грузовик: водитель вылетел из машины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b43/dc1/5c9b43dc1f306.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b43/dc1/5c9b43dc1f306.jpg 2019-03-27T11:38:20+02:00 Запад У пострадавшего - церебральная кома и с перелом черепа

В Тернопольской области столкнулись легковушка и грузовик. Пострадавшего водителя в церебральной коме и с переломом основания черепа госпитализировали в больницу. Об этом сообщают в полиции.

Авария произошла 27 марта около 7:30 на автодороге Радивилов-Кременец-Острог. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением на скользкой и заснеженной дороге. В результате иномарку занесло и выбросило на полосу встречного движения. Там легковушка врезалась в грузовик DAF.

Водителя Mazdа от удара выбросило из автомобиля. Следственно-оперативная группа Кременецкого отдела полиции, которая приехала на место аварии, оказывала помощь пострадавшему до приезда медиков.

Предварительно, водитель грузовика трезв. Причины ДТП установит следствие.

Напомним, ранее в полиции заявили, что число ДТП, погибших и потерпевших на дорогах Украины за 2018 год снизилось. Однако, каждый день на дорогах страны обрывается жизнь в среднем около девяти человек.

А недавно в в Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

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