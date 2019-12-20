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В Тернопольской области "накрыли" масштабную контрабанду прекурсоров из ЕС

20 декабря, 05:35

Преступников задержали на международном пункте пропуска «Краковец»

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Тернопольской области служба безопасности Украины помешала контрабандистам ввезти в Украину крупные партии прекурсоров из Европы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В состав банды входили двое украинцев и иностранцы. Купленные за границей прекурсоры они планировали незаконно ввозить в Украину для дальнейшего сбыта и изготовления наркотиков.

Двоих контрабандистов, украинцев, следователи задержали на международном пункте пропуска "Краковец". Во время обыска авто дельцов в бензобаке правоохранители нашли более 22 тысяч таблеток, содержащих в своем составе прекурсор псевдоэфедрин.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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наркотики контрабанда тернопольская область прекурсоры

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