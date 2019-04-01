В Тернопольской области напали на избирательный участок

Инцидент произошел во время подсчета голосов

Фото: Нацполиция

В Тернопольской области напали на избирательный участок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1d8/b05/5ca1d8b051e71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1d8/b05/5ca1d8b051e71.jpg 2019-04-01T12:25:50+03:00 Запад Инцидент произошел во время подсчета голосов

В Тернопольской области двое жителей Гусятинского района пытались ворваться в помещение, где проходил подсчет голосов. Когда им никто не открыл, они разбили дверное окно и убежали.

"Инцидент произошел 31 марта в селе Оленивка на территории 166-го избирательного участка, который находился в помещении местного клуба", – сообщают в полиции.

Как оказалось, мужчины 1985 и 1987 года рождения, в день выборов распивали спиртные напитки. Около 23:30 решили пойти в клуб на танцы. Подойдя к помещению, они увидели внутри свет, но дверь оказалась закрытой. Выпивохи стучали, чтобы их пустили на дискотеку, а когда к ним никто не вышел, ребята разбили окно.

За три минуты на место происшествия прибыл наряд полиции и хулиганов задержали. По предварительной информации, в крови каждого оказалось более двух промилле алкоголя. Мужчин привлекли к административной ответственности по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство.

Напомним, сайт "Сегодня" следил за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Как уже сообщалось, вчера во Львове в Зализнычный отдел полиции поступило сообщение, что возле одного из избирательных участков возник конфликт с участием председателя УИК. Как установили правоохранители, председатель участковой избирательной комиссии находился в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время, в Центральной избирательной комиссии утверждают, что в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений – единичные случаи наблюдаются, но они являются классическими для голосования.

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