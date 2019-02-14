В Тернопольской области обрушился мост

На момент обвала транспорта и пешеходов на мосту не было

Фото: Нацполиция

В Тернопольской области обрушился мост //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/49e/3c9/5c649e3c93455.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/49e/3c9/5c649e3c93455.jpg 2019-02-14T00:43:00+02:00 Запад На момент обвала транспорта и пешеходов на мосту не было

В Тернопольской области обвалился мост. На момент обрушения пешеходов и транспорта на мосту не было. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Это произошло в селе Лысивцы Залещицкого района около 15:00. Известно, что мост проходил через реку Серет. Аварийный мост соединял Залещицкий и Борщевский районы.

Что стало причиной обрушения, пока не известно, пострадавших нет. Правоохранители перекрыли этот участок дороги.

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Напомним, в конце декабря в России обрушился мост, который должны были открыть в 2019 году. Инцидент произошел в городе Буйнанск, Дагестан.

А в октябре автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области России.

Кроме того, в этот же день автомобильный мост обрушился между селами Дубенки и Ардатово в республике Мордовия.

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