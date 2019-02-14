В Тернопольской области обрушился мост
На момент обвала транспорта и пешеходов на мосту не было
В Тернопольской области обвалился мост. На момент обрушения пешеходов и транспорта на мосту не было. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.
Это произошло в селе Лысивцы Залещицкого района около 15:00. Известно, что мост проходил через реку Серет. Аварийный мост соединял Залещицкий и Борщевский районы.
Что стало причиной обрушения, пока не известно, пострадавших нет. Правоохранители перекрыли этот участок дороги.
Напомним, в конце декабря в России обрушился мост, который должны были открыть в 2019 году. Инцидент произошел в городе Буйнанск, Дагестан.
А в октябре автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области России.
Кроме того, в этот же день автомобильный мост обрушился между селами Дубенки и Ардатово в республике Мордовия.
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