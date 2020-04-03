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В Тернопольской области от коронавируса умерла "тяжелая" женщина

3 апреля, 10:10

Татьяна Власенко

Пациентка находилась на искуственной вентиляции легких

В Тернопольской области от COVID-19 умерла 57-летняя женщина. Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"В Тернопольской области еще один летальный исход от COVID-19. Умерла 57-летняя женщина из пгт Козова", – рассказали в штабе.

Отмечается, что в Козовскую центральную районную больницу пациентка поступила 30 марта. Далее в нее подтвердили COVID-19.

Женщина пребывала в реанимационном отделении Козовской больницы в тяжелом состоянии. По словам директора больницы Богдана Маркевича, у пациентки была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Умерла женщина в 20 часов 2 апреля.

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Примечательно, что по предварительным данным, ни с кем из-за границы женщина не контактировала.

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Всего с начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерли уже два человека, это 68-летний житель Монастырского района и 57-летняя жительница пгт Козова.

Всего в Козовском районе по состоянию на 3 апреля подтверждено восемь случаев COVID-19, один – летальный. Двое пациентов проходят лечении в Козовской больнице, еще пять – в медучреждениях Тернополя.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

Тем временем в Ивано-Франковске умерла еще одна роженица. У нее подозревают коронавирусную инфекцию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус тернопольская область COVID-19

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