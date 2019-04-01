В Тернопольской области от пневмонии умер младенец
Ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии
В полицию Тернопольской области 31 марта поступило сообщение от врача больницы поселка Золотой Поток Бучацкого района, что в данном медицинском учреждении умер трехмесячный младенец. Об этом сообщают в полиции.
По словам медика, ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Предварительно – болел пневмонией, однако родители вовремя не обратились за помощью. Тело младенца направлено на вскрытие.
Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.
Не так давно на Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.
Кроме этого, сообщалось, что в в Житомирской области судят врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок.
Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.
А в Запорожье ребенок погиб от взрыва гранаты.
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