В Тернопольской области от пневмонии умер младенец

Ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии

Фото: bessarabiainform.com

В Тернопольской области от пневмонии умер младенец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ff/bf5/5ca1ffbf579ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ff/bf5/5ca1ffbf579ef.jpg 2019-04-01T15:12:03+03:00 Запад Ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии

В полицию Тернопольской области 31 марта поступило сообщение от врача больницы поселка Золотой Поток Бучацкого района, что в данном медицинском учреждении умер трехмесячный младенец. Об этом сообщают в полиции.

По словам медика, ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Предварительно – болел пневмонией, однако родители вовремя не обратились за помощью. Тело младенца направлено на вскрытие.

Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Не так давно на Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.

Кроме этого, сообщалось, что в в Житомирской области судят врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок.

Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.

А в Запорожье ребенок погиб от взрыва гранаты.

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