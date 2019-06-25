В Тернопольской области под колеса легковушки попали двое детей
Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" сбил двух велосипедистов
В Тернопольской области двое велосипедистов, 2005 и 2009 годов рождения, оказались под колесами автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июня в 15:45 в Тернопольском районе.
"Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место аварии установила, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109", в селе Прошова сбил двух велосипедистов. Пострадавшие двигались обочину во встречном к машине направлении", – сообщают в полиции.
В результате удара десятилетнего мальчика с убойной рваной раной голени и закрытым переломом госпитализирован в детскую больницу. Другому велосипедисту с ушибами и ссадинами оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
У водителя взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. Продолжается следствие в соответствии со статьей 286 часть 1 УК.
Напомним, в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли мать, отец и маленькая дочь. В аварии выжила только старшая дочь.
Ранее на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ребенка переехал автомобиль.
А недавно во Львове на улице Величковского произошло ДТП, в котором погиб ребенок.
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