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В Тернопольской области под колеса легковушки попали двое детей

25 июня, 19:16

Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" сбил двух велосипедистов

В Тернопольской области двое велосипедистов, 2005 и 2009 годов рождения, оказались под колесами автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июня в 15:45 в Тернопольском районе.

"Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место аварии установила, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109", в селе Прошова сбил двух велосипедистов. Пострадавшие двигались обочину во встречном к машине направлении", – сообщают в полиции.

В результате удара десятилетнего мальчика с убойной рваной раной голени и закрытым переломом госпитализирован в детскую больницу. Другому велосипедисту с ушибами и ссадинами оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

У водителя взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. Продолжается следствие в соответствии со статьей 286 часть 1 УК.

Напомним,  в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли мать, отец и маленькая дочь. В аварии выжила только старшая дочь.

Ранее на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ребенка переехал автомобиль.

А недавно во Львове на улице Величковского произошло ДТП, в котором погиб ребенок.


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Тег ДТП, дети, велосипед, легковушка

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