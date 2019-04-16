В Тернопольской области полицейские попалив в жуткое ДТП
Машина столкнулась с другим транспортным средством, слетела с дороги и перевернулась
На автодороге Тернополь – Прошова автомобиль полиции столкнулся с легковушкой Mazda. По словам правоохранителя, который руководил служебным Renault, он вместе с напарником отрабатывали территорию Тернопольского района. В селе Прошова заметили автомобиль "ВАЗ 2108", который съезжал с главной дороги и не включил сигналы поворота.
"Мы догнали данное транспортное средство, подошли к автомобилю. В салоне, кроме водителя, находилось еще несколько пассажиров. Водителю сообщили о нарушениях и предложил посмотреть видео с регистратора в нашем автомобиле", – сообщают полицейские.
Видео нарушитель просматривал на переднем сидении полицейского авто. Правоохранители почувствовали от него запах алкоголя и предложили проехать в медучреждение для освидетельствования. Мужчина согласился.
"Встречный автомобиль мы заметили, переехав железнодорожный переезд. Когда он был от нас метров 20-30, водитель "ВАЗ" напал на полицейского и начал вырывать руль, направив машину на полосу встречного движения. В результате такого маневра полицейские врезались в иномарку, а машина перевернулась", – добавляют участники ДТП.
В результате аварии в больницу с травмами попали пассажир и водитель иномарки. Обратились за медпомощью и работники полиции. По предварительной информации, правоохранители и водитель Mazdа были трезвыми.
После столкновения нарушитель скрылся.Через некоторое время его нашли правоохранители. Уже в объяснениях он написал, что после побега встретил товарища и пошел с ним дальше пить. Проходить медосвидетельствование водитель "ВАЗ" отказался.
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по нескольким статьям – нарушение правил безопасности дорожного движения и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Составлено на нарушителя и админпротоколы.
Данную ситуацию относительно действий сотрудников полиции проверяет инспекция по личному составу управления кадрового обеспечения.
Ранее в Черновицкой области, в селе Опришены Глыбоцкого района, произошла авария, в которой погиб полицейский.
А не так давно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский.
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