В Тернопольской области полицейские попалив в жуткое ДТП

Машина столкнулась с другим транспортным средством, слетела с дороги и перевернулась

Фото: Нацполиция

На автодороге Тернополь – Прошова автомобиль полиции столкнулся с легковушкой Mazda. По словам правоохранителя, который руководил служебным Renault, он вместе с напарником отрабатывали территорию Тернопольского района. В селе Прошова заметили автомобиль "ВАЗ 2108", который съезжал с главной дороги и не включил сигналы поворота.

"Мы догнали данное транспортное средство, подошли к автомобилю. В салоне, кроме водителя, находилось еще несколько пассажиров. Водителю сообщили о нарушениях и предложил посмотреть видео с регистратора в нашем автомобиле", – сообщают полицейские.

Видео нарушитель просматривал на переднем сидении полицейского авто. Правоохранители почувствовали от него запах алкоголя и предложили проехать в медучреждение для освидетельствования. Мужчина согласился.

"Встречный автомобиль мы заметили, переехав железнодорожный переезд. Когда он был от нас метров 20-30, водитель "ВАЗ" напал на полицейского и начал вырывать руль, направив машину на полосу встречного движения. В результате такого маневра полицейские врезались в иномарку, а машина перевернулась", – добавляют участники ДТП.





В результате аварии в больницу с травмами попали пассажир и водитель иномарки. Обратились за медпомощью и работники полиции. По предварительной информации, правоохранители и водитель Mazdа были трезвыми.



После столкновения нарушитель скрылся.Через некоторое время его нашли правоохранители. Уже в объяснениях он написал, что после побега встретил товарища и пошел с ним дальше пить. Проходить медосвидетельствование водитель "ВАЗ" отказался.



Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по нескольким статьям – нарушение правил безопасности дорожного движения и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Составлено на нарушителя и админпротоколы.

Данную ситуацию относительно действий сотрудников полиции проверяет инспекция по личному составу управления кадрового обеспечения.

Ранее в Черновицкой области, в селе Опришены Глыбоцкого района, произошла авария, в которой погиб полицейский.

А не так давно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский.

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