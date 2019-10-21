Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,9

В Тернопольской области после гибели девушки перекрывали трассу

21 октября, 18:31

Люди требовали отремонтировать аварийную дорогу, на которой выпала из автобуса 15-летняя девочка

/ Фото: 20 хвилин

В Тернопольской области после гибели девушки, выпавшей на ходу из автобуса на аварийной дороге, местные жители перекрыли трассу на Хмельницкий.

Около 30 человек, сегодня, 21 октября, непрерывно двигались по пешеходному переходу возле Тернопольского аэропорта. Они пропускали рейсовые автобусы и автомобили с детьми. Акция протеста продолжалась почти два часа. Охрану общественного порядка обеспечивали 15 полицейских.

Люди требовали отремонтировать аварийную дорогу Тернополь – Скалат – Гусятин, при этом они объясняли, что их акция протеста вызвана пятничной трагедией, когда из-за ямы на этой дороге трагически погибла несовершеннолетняя пассажирка автобуса.

Напомним, 18 октября погибла 15-летняя девочка, которая ехала из Тернополя домой в Подволочиский район в автобусе Каменец-Подольский – Тернополь.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Напомним, недавно произошло ДТП в Тернопольской области. В аварии погибли четыре человека – рабочие "Укрэнерго".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП дороги Тернополь девушка

Источник: УНИАН

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экслюзив:
Экслюзив: "Сегодня" нашли новый дом раненым аистамУкраина
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Тернопольской области машина врезалась в дерево: погибли молодые девушки
В Тернопольской области машина врезалась в дерево: погибли молодые девушкиЗапад
Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озера
Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озераЗапад
Во Львовской области автобус с туристами из Беларуси попал в ДТП
Во Львовской области автобус с туристами из Беларуси попал в ДТПЗапад
Во Львове в квартире умершей пенсионерки обнаружили десятки голодных котов
Во Львове в квартире умершей пенсионерки обнаружили десятки голодных котовЗапад

Новости партнеров

Loading...
загрузка...