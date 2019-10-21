В Тернопольской области после гибели девушки перекрывали трассу

Люди требовали отремонтировать аварийную дорогу, на которой выпала из автобуса 15-летняя девочка

/ Фото: 20 хвилин

В Тернопольской области после гибели девушки, выпавшей на ходу из автобуса на аварийной дороге, местные жители перекрыли трассу на Хмельницкий.

Около 30 человек, сегодня, 21 октября, непрерывно двигались по пешеходному переходу возле Тернопольского аэропорта. Они пропускали рейсовые автобусы и автомобили с детьми. Акция протеста продолжалась почти два часа. Охрану общественного порядка обеспечивали 15 полицейских.

Люди требовали отремонтировать аварийную дорогу Тернополь – Скалат – Гусятин, при этом они объясняли, что их акция протеста вызвана пятничной трагедией, когда из-за ямы на этой дороге трагически погибла несовершеннолетняя пассажирка автобуса.

Напомним, 18 октября погибла 15-летняя девочка, которая ехала из Тернополя домой в Подволочиский район в автобусе Каменец-Подольский – Тернополь.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Напомним, недавно произошло ДТП в Тернопольской области. В аварии погибли четыре человека – рабочие "Укрэнерго".

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