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В Тернопольской области после грозы затопило села: опубликовано видео

5 июня, 10:12

Ведутся работы по откачке воды

Несколько сел в Тернопольской области оказались подтоплены в результате ливней.

В частности, как сообщил в Facebook губернатор Cтепан Барна, в селе Красиев Монастырисского района в результате интенсивного выпадения осадков подтоплено 6 жилых домов и ориентировочно 7 га частных приусадебных участков. Ведутся работы по откачке воды.

В селе Соколов Бучацкого района подтоплены территории трех домохозяйств, на которых находится 6 зданий жилого и хозяйственного назначения. Уровень воды постепенно спадает (сейчас упал на 30 см и составляет ориентировочно 50 см над уровнем земли). Однако он еще слишком высок, чтобы начать работы по откачке.

В свою очередь свидетель стихии Надежда Грона выложила в Facebook впечатляющее видео бурного потока, который заливает сельскую улицу:

Как сообщалось, жертвами затопления в Закарпатской области стали два человека.

Также мы сообщали о сильном ливне, который прошел в Виннице и едва не затопил многоэтажку.

Непогода бушевала и в Кропивницком, где затопило несколько улиц.

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Тег потоп, стихия, ливни, тернопольская область

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