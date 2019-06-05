В Тернопольской области после грозы затопило села: опубликовано видео
Ведутся работы по откачке воды
Несколько сел в Тернопольской области оказались подтоплены в результате ливней.
В частности, как сообщил в Facebook губернатор Cтепан Барна, в селе Красиев Монастырисского района в результате интенсивного выпадения осадков подтоплено 6 жилых домов и ориентировочно 7 га частных приусадебных участков. Ведутся работы по откачке воды.
В селе Соколов Бучацкого района подтоплены территории трех домохозяйств, на которых находится 6 зданий жилого и хозяйственного назначения. Уровень воды постепенно спадает (сейчас упал на 30 см и составляет ориентировочно 50 см над уровнем земли). Однако он еще слишком высок, чтобы начать работы по откачке.
В свою очередь свидетель стихии Надежда Грона выложила в Facebook впечатляющее видео бурного потока, который заливает сельскую улицу:
Как сообщалось, жертвами затопления в Закарпатской области стали два человека.
Также мы сообщали о сильном ливне, который прошел в Виннице и едва не затопил многоэтажку.
Непогода бушевала и в Кропивницком, где затопило несколько улиц.
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