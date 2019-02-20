Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Тернопольской области при загадочных обстоятельствах умер младенец

Сегодня, 13:19

По словам матери, она покормила малыша, а через пару часов он был мертв

Фото: bessarabiainform.com
В Тернопольской области при загадочных обстоятельствах умер младенец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d37/4d6/5c6d374d6ab3c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d37/4d6/5c6d374d6ab3c.jpg Запад По словам матери, она покормила малыша, а через пару часов он был мертв

В Тернопольской области умер ребенок. Так, 19 февраля в  Кременецкий отдел полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи районной больницы, что в райцентре по месту жительства умер четырехмесячный ребенок.

"Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что смерть младенца была внезапной. Произошло это ночью. По словам матери, около часа ночи она еще кормила малыша, а в четыре часа ребенок уже была мертв", – сообщают в полиции.

При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было. Причину смерти младенца установит экспертиза. Сведения по данному факту внесены в Едрей с правовой квалификацией – часть 1 статьи 115ККУ.

Ранее в Тернополе умер ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Кроме этого, сообщалось, что в в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок.

Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег умер, Тернополь, больница, младенец

Вы сейчас просматриваете новость " В Тернопольской области при загадочных обстоятельствах умер младенец". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черниговской области полиция разыскивает женщину, которая выбросила новорожденного

17 февраля, 18:48

В Черниговской области полиция попросила о помощи в розысках женщины, выбросившей ребенка

Во Франции от остановки сердца во время матча умер 16-летний футболист

14 февраля, 14:13

Юный футболист выступал за команды "Реймса" различных возрастов

Москвичка зарезала соседку по палате за храп

12 февраля, 07:12

Пострадавшей была оказана помощь, но к утру она скончалась в реанимации от двух проникающих ранений

В Запорожской области мать и дочь оказались в больнице из-за консервы

11 февраля, 20:51

Мать и дочь употребляли рыбные консервы из карася, изготовленные ими в домашних условиях осенью 2018 года

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

В Украине начинают снос "хрущевок"

Кандидат в президенты Литвиненко задекларировала квартиру

Условие, при котором Лукашенко позволит Путину поглотить Беларусь

На что способно обычное дегтярное мыло

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Крым без Украины ждет катастрофа, — российский ученый

В сеть попали фото Владимира Кличко с четырехлетней дочерью
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Сегодня, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Многие украинцы могут лишиться пенсий из-за масштабных проверок