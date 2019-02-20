В Тернопольской области при загадочных обстоятельствах умер младенец

По словам матери, она покормила малыша, а через пару часов он был мертв

Фото: bessarabiainform.com

В Тернопольской области при загадочных обстоятельствах умер младенец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d37/4d6/5c6d374d6ab3c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d37/4d6/5c6d374d6ab3c.jpg 2019-02-20T13:19:00+02:00 Запад По словам матери, она покормила малыша, а через пару часов он был мертв

В Тернопольской области умер ребенок. Так, 19 февраля в Кременецкий отдел полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи районной больницы, что в райцентре по месту жительства умер четырехмесячный ребенок.



"Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что смерть младенца была внезапной. Произошло это ночью. По словам матери, около часа ночи она еще кормила малыша, а в четыре часа ребенок уже была мертв", – сообщают в полиции.



При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было. Причину смерти младенца установит экспертиза. Сведения по данному факту внесены в Едрей с правовой квалификацией – часть 1 статьи 115ККУ.

Ранее в Тернополе умер ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Кроме этого, сообщалось, что в в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок.

Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.

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