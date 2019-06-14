В Тернопольской области произошло смертельное ДТП

Один из водителей выехал на полосу встречного движения

Фото: Нацполиция

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Происшествие случилось вечером 13 июня на трассе возле села Колодное Збаражского района. Там не разминулись микроавтобус и грузовик. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру.

В результате столкновения от полученных травм водитель микроавтобуса погиб на месте. Другой водитель получил телесные повреждения. Пассажиров в транспортных средствах не было.

Правоохранители выясняют детали ДТП.

В сети появились видео с места инцидента.

Напомним, мы писали, что в результате ДТП в Польше погибли трое украинцев. Отмечается, что по неизвестной причине водитель Opel Astra потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.Как сообщается, двое украинцев погибли на месте происшествия. Двое выживших в очень тяжелом состоянии были госпитализированы. Один из них скончался в больнице.





Кроме этого, в Днепре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – на дороге столкнулись мотоцикл и легковушка. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали, одному из них оторвало руку.

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