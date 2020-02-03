В Тернопольской области пьяный мужчина застрял в окне и умер

В Тернопольской области пьяный мужчина умер при попытке пробраться в собственный дом через окно.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла 30 января в Подгаецком районе.
Как стало известно, местный житель выпивал со знакомыми, а вечером компания разошлась и потерпевший ушел домой. Поскольку ключи он забыл, мужчина решил зайти в подвал своего дома через небольшое окно с металлической рамой.
При попытке пробраться через отверстие размером 50 на 60 см он зацепился одеждой и оказался в ловушке, где и умер. Тело погибшего только утром обнаружила его родственница.
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На теле погибшего следов насильственной смерти не было, однако точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза. В полиции рассматривают инцидент как несчастный случай.
Напомним, ранее в Харьковской области четырехлетний ребенок застрял в барабане стиральной машины и не мог самостоятельно выбраться, и его мать была вынуждена обратиться за помощью спасателей.
А в одном из спальных районов Киева мужчина выпал с высоты, вывалившись вместе с окном с лестничной клетке между 8-м и 9-м этажами жилого дома. От полученных травм он скончался на месте.
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