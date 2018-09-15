В Тернопольской области пятерых депутатов и сельского голову уличили в коррупции

В Тернопольской области привлекли к ответственности за коррупцию пятерых депутатов и председателя одного из сельских советов Подгаецкого района.

"Будучи субъектами ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией, фигуранты без уважительных причин подали на официальный сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции ежегодную декларацию за 2017 год после установленного срока подачи, чем совершили административное правонарушение, связанное с коррупцией", – сообщают в прокуратуре.

Подгаецким районным судом шесть человек признаны виновными в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. 1 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложено на каждого административное взыскание в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Напомним, недавно на Прикарпатье при получении взятки задержали заместителя начальника одного из территориальных отделений областной государственной налоговой инспекции.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.