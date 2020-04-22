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В Тернопольской области растет число зараженных COVID-19: где обнаружили больных

22 апреля, 11:15

Тина Наринецкая

За последние сутки в области зафиксировали 36 новых случаев заражения

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом –инфекцию COVID-19 подтвердили у 471 человека. За последние сутки в регионе обнаружили 36 новых случаев, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Плюс 36 подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 09:00 22 апреля. В общем в области 471 больной", – говорится в сообщении.

Вирус уже унес жизни семи человек в регионе. Вылечить от опасного недуга удалось 34 инфицированных. Итак, больные были обнаружены в:

  • Монастырисский район161 человек
  • Кременецкий район – 58 человек
  • Бучацкий район – 57 человек
  • Шумской района50 человек
  • Тернополя – 34 человека
  • Залещицкий район – 30 человек
  • Чертковский район – 24 человека
  • Козовский район – 22 человека
  • Борщевский район – 9 человек
  • Пидгаецкий район – 5 человек
  • Теребовлянский район – 5 человек
  • Тернопольский район – 5 человек
  • Гусятинский район – 4 человека
  • Збаражский район – 3 человека
  • Бережанский район – 2 человека
  • Зборовский район – 1 человек
  • Лановецкий район – 1 человек

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Ранее мы сообщали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин планируют продлить до 12 мая.

Напомним, в Украине зафиксировали 6592 случая инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 467 новых больных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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