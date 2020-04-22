В Тернопольской области растет число зараженных COVID-19: где обнаружили больных

За последние сутки в области зафиксировали 36 новых случаев заражения

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом –инфекцию COVID-19 подтвердили у 471 человека. За последние сутки в регионе обнаружили 36 новых случаев, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Плюс 36 подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 09:00 22 апреля. В общем в области 471 больной", – говорится в сообщении.

Вирус уже унес жизни семи человек в регионе. Вылечить от опасного недуга удалось 34 инфицированных. Итак, больные были обнаружены в:

Монастырисский район – 161 человек

161 человек Кременецкий район – 58 человек

Бучацкий район – 57 человек

Шумской района – 50 человек

50 человек Тернополя – 34 человека

Залещицкий район – 30 человек

Чертковский район – 24 человека

Козовский район – 22 человека

Борщевский район – 9 человек

Пидгаецкий район – 5 человек

Теребовлянский район – 5 человек

Тернопольский район – 5 человек

Гусятинский район – 4 человека

Збаражский район – 3 человека

Бережанский район – 2 человека

Зборовский район – 1 человек

Лановецкий район – 1 человек

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Ранее мы сообщали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин планируют продлить до 12 мая.

Напомним, в Украине зафиксировали 6592 случая инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 467 новых больных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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