В Тернопольской области растет число зараженных COVID-19: где обнаружили больных

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом –инфекцию COVID-19 подтвердили у 471 человека. За последние сутки в регионе обнаружили 36 новых случаев, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.
"Плюс 36 подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 09:00 22 апреля. В общем в области 471 больной", – говорится в сообщении.
Вирус уже унес жизни семи человек в регионе. Вылечить от опасного недуга удалось 34 инфицированных. Итак, больные были обнаружены в:
- Монастырисский район – 161 человек
- Кременецкий район – 58 человек
- Бучацкий район – 57 человек
- Шумской района – 50 человек
- Тернополя – 34 человека
- Залещицкий район – 30 человек
- Чертковский район – 24 человека
- Козовский район – 22 человека
- Борщевский район – 9 человек
- Пидгаецкий район – 5 человек
- Теребовлянский район – 5 человек
- Тернопольский район – 5 человек
- Гусятинский район – 4 человека
- Збаражский район – 3 человека
- Бережанский район – 2 человека
- Зборовский район – 1 человек
- Лановецкий район – 1 человек
Ранее мы сообщали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин планируют продлить до 12 мая.
Напомним, в Украине зафиксировали 6592 случая инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 467 новых больных.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк