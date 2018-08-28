В Тернопольской области разгорелся земельный скандал

Местные жители, у которых земельные наделы приватизировали без их ведома на третьих лиц, перекрыли трассу международного значения

Полторы сотни селян перекрывали дорогу международного значения в селе Мшанец Тернопольской области. Протестующие требовали, чтобы им отдали их земельные паи, приватизированные без их ведома на третьих лиц.

Жители Мшанца на днях собрались в центре села на акцию протеста. Несколько недель назад они обнаружили, что выделенную им 25 лет назад землю отдали в частную собственность другим людям.

"Я пошла приватизировать лично свою землю, и мне сказали – не могу я ее приватизировать. Я обратилась в земельный отдел, говорю "почему я не могу ее приватизировать?" – потому что она уже приватизирована", – рассказала местная жительница Лариса Жуковская.

Чтобы привлечь внимание местной власти, крестьяне перекрыли трассу международного значения. Городские чиновники приехали через час, и убеждали митингующих разблокировать дорогу и сесть за стол переговоров. Но селян, потерявших землю, лишние разговоры только раздражали.

Заместитель председателя райадминистрации заявил, что будет лично разбираться, почему земли селян оказались в собственности третьих лиц.

"Я сегодня готов предложить людям, которые вышли сюда, на эту улицу, чтобы создали в районе рабочую комиссию, в которую включили представителей и Госгеокадастра... Пригласить и собственно из общины, и из администрации, а также представителей людей этих, которые есть – и спокойно в правовом поле решить этот вопрос", – заявил заместитель председателя Теребовлянской райгосадминистрации Андрей Кондрат.

Чиновник рассказал, что проект под приватизацию разработали и утвердили в земельном отделе объединенной территориальной общины. Но там не дают ответа на вопрос: почему земельные наделы раздали по второму разу.

"Вы знали, что они выделены под приватизацию, эти земли? – Не, мы узнали уже позже. – А почему вы не сообщили городской совет, чтобы отозвать это решение? – Не мы принимаем приказы, приказ принимает область. Возможно, мы принимали решение и отказать в таком приказе... Мы не знаем... Я не помню", – ответила на вопросы начальник отдела земельных ресурсов Теребовлянского горсовета Оксана Голяк.

Селянам чиновники предложили равноценные участки, но расположенные на остальной, неприватизированной, территории. Однако люди не верят в честность обмена. Дорогу местные жители разблокировали, когда договорились с представителями райадминистрации создать совместную комиссию и разобраться в том, как вернуть землю.

Напомним, по состоянию на начало августа OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продал земельные участки на совокупную сумму 348,43 млн грн. Всего успешно проданы 717 лотов.

Генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев не исключает, что в случае открытия рынка земли OpenMarket может стать площадкой для рыночной продажи сельскохозяйственных площадей.