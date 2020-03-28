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В Тернопольской области ребенок заразился COVID-19: он в реанимации

28 марта, 17:59

Татьяна Очеретяна

Сейчас пациент находится в стабильно тяжелом состоянии

В Тернопольской области в Кременецком районе у ребенка, которому 1,5 года, выявили коронавирус. Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что его отправили в Тернопольскую городскую детскую больницу.

"В реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, из Кременецкого района. У него подтвердили COVID-19. Состояние ребенка – тяжелое стабильное, подтверждена пневмония", – говорится в сообщении.

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Как написал председатель Кременецкой районного совета Владимир Стефанский на своей странице в Facebook, вероятно, ребенок заразился от родственника.

"Вероятно, ребенок был инфицирован от дяди, который недавно вернулся из Польши и не придерживался карантинных требований об изоляции", – отметил он.

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Напомним, в Запорожской области выздоровел пациент с коронавирусом – женщина, которую госпитализировали 15 марта.

Кроме того, в Минздраве рассказали, сколько миллионов украинцев переболеют новой пневмонией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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