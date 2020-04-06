В Тернопольской области соседи устроили травлю семьи умершего от COVID-19

Дочь умершего обвиняют в том, что она поехала на похороны отца

В Кременце Тернопольской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 12-летней внучки умершего от COVID-19 жителя Монастырисского района. Соседи и знакомые устроили настоящую травлю семьи мужчины, рассказала его дочь Анна Полищук, сообщает издание "Терен".

После обнаружения инфекции у школьницы в городе пошли слухи, что родители девочки тоже заражены, хоть и на данный момент тесты еще ничего не подтвердили. Люди уверяют, что Анна ездила на похороны отца.

"Люди не понимают ситуации. Звонят нашим родственникам, знакомым, кумовьям, выспрашивают, контактировали ли они с нами. Пишут, что мы, якобы, были на похоронах у папы. Хотя, как бы это трудно не было, с отцом я не поехала попрощаться. Соседи звонят в полицию и жалуются, что мы выходим на собственный двор без масок. Звонили и в городской совет сообщить, что мой муж ходит по магазинам города, хотя это не так. Этот моральное давление чуть не доводит до нервного срыва. Мы ни с кем совершенно не контактируем, ведь понимаем всю серьезность ситуации и осознаем свою ответственность. Я потеряла отца от этой болезни, никому не желаю такой беды", – рассказала Анна.

Также она рассказала, что в Монастыриску ее дочь ездила 13 марта в гости к своей тете. С дедушкой, по словам Анны, ребенок не контактировал.

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"На тот момент никто не представлял, насколько все будет серьезно. На самом деле дочка даже не контактировала с моим папой, а только с детьми сестры, которые раньше общались с дедушкой. У них тоже подтвердилась коронавирусная инфекция", - отметила женщина.

Отца женщины забрали в больницу 22 марта. На следующий день, как у него подтвердили COVID-19, родители забрали ребенка домой. Несмотря на просьбы женщины, тест ее ребенку сразу не сделали.

"После возвращения мы трое остались на самоизоляции. Я сразу позвонила семейному врачу и объяснила ситуацию. С нами связались инфекционист и полиция. Всем мы объяснили, что понимаем свою ответственность и будем находиться дома необходимый срок. Если бы мы хотели скрыть факт вероятного заражения, то никому бы не сообщали о нахождении ребенка в Монастыриске", – сообщила Анна.

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Она добавила, что сейчас у ее дочери нет никаких симптомов заболевания, хотя тест и подтвердил инфекцию. Ситуацию облегчает и то, что некоторые соседи и родственники помогают семье продуктами.

Напомним, с начала эпидемии от COVID-19 в Тернопольской области умерли три человека: 68-летний житель Монастырского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области пик распространения коронавируса ожидается в конце апреля.

Также мы показывали, как в Тернопольской области "утилизируют" использованные халаты и маски:

Видео: Светлана Бездиль, Facebook

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