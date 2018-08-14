В Тернопольской области столкнулись автомобили: погиб водитель, двое детей в больнице

Сегодня, 14:12

На трассе не разминулись автомобиль Renault Duster и Skoda Superb


На месте аварии. Фото: zz.te.ua

На месте аварии. Фото: zz.te.ua

На месте аварии. Фото: zz.te.ua

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло возле села Звенигород Бучацкого района Тернопольской области. Как оказалось, на автодороге Тернополь – Ивано-Франковск не разминулись два автомобиля.

"По предварительным данным, водитель автомобиль Renault Duster не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся со Skoda Superb", – сообщают в полиции.

Водитель Renault погиб на месте. Еще один пассажир и семья с двумя детьми из Николаевской области, которые находились в другом автомобиле, госпитализированы в Бучачскую районную больницу. Их состояние тяжелое, но стабильное.

Автомобили доставлены на штрафплощадку. Следователи устанавливают подробные обстоятельства аварии.

Напомним, недавно в Тернопольской области в результате аварии два человека погибли, еще три пострадали.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
ДТП, водитель, пассажир, Тернополь

Вы сейчас просматриваете новость "В Тернопольской области столкнулись автомобили: погиб водитель, двое детей в больнице". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

В Днепре легковушка слетела с моста

Сегодня, 13:50

Водителя автомобиля с переломами госпитализировали в больницу

Другие регионы

Фото: ГУНП в Винницкой области

Лобовое столкновение легковушек в Винницкой области: травмы получили двое взрослых и трое детей

Сегодня, 10:12

В результате аварии пострадал младенец
Загрузка...

Харьков

В Харькове мертвецки пьяный водитель устроил массовое ДТП: фото

Вчера, 21:26

Содержание алкоголя в крови водителя превышало норму в 12 раз

Запад

На Закарпатье копы устроили погоню: автомобиль разбит, пострадала сотрудник полиции

Вчера, 18:36

Также в результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров Volkswagen

Загрузка...