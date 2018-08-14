В Тернопольской области столкнулись автомобили: погиб водитель, двое детей в больнице
На трассе не разминулись автомобиль Renault Duster и Skoda Superb
На месте аварии. Фото: zz.te.ua
На месте аварии. Фото: zz.te.ua
На месте аварии. Фото: zz.te.ua
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло возле села Звенигород Бучацкого района Тернопольской области. Как оказалось, на автодороге Тернополь – Ивано-Франковск не разминулись два автомобиля.
"По предварительным данным, водитель автомобиль Renault Duster не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся со Skoda Superb", – сообщают в полиции.
Водитель Renault погиб на месте. Еще один пассажир и семья с двумя детьми из Николаевской области, которые находились в другом автомобиле, госпитализированы в Бучачскую районную больницу. Их состояние тяжелое, но стабильное.
Автомобили доставлены на штрафплощадку. Следователи устанавливают подробные обстоятельства аварии.
Напомним, недавно в Тернопольской области в результате аварии два человека погибли, еще три пострадали.
Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.
Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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