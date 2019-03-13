В Тернопольской области столкнулись две легковушки: оба водителя попали в реанимацию
Страшная авария произошла на трассе Тернополь-Львов
Жуткая авария произошла 11 марта на трассе Тернополь-Львов. Как выяснилось, ВАЗ выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать грузовик. Но маневр водителю не удался – навстречу ехала иномарка. Момент столкновения автомобилей снял видеорегистратор.
В результате аварии в реанимации оказались оба водителя: они получили тяжелые травмы. И в водителя ВАЗ, и в водительницы Toyota взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.
Напомним, 12 марта в Ровенской области возле города Острог столкнулись грузовик и легковушка. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его тело с покореженного авто доставали спасатели.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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