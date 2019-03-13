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В Тернопольской области столкнулись две легковушки: оба водителя попали в реанимацию

Сегодня, 14:04

Страшная авария произошла на трассе Тернополь-Львов

В Тернопольской области столкнулись две легковушки: оба водителя попали в реанимацию Запад Страшная авария произошла на трассе Тернополь-Львов

В Тернопольской области произошло лобовое столкновение легковушек ВАЗ и Toyota. После ДТП в реанимацию попали водители двух автомобилей.

Жуткая авария произошла 11 марта на трассе Тернополь-Львов. Как выяснилось, ВАЗ выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать грузовик. Но маневр водителю не удался – навстречу ехала иномарка. Момент столкновения автомобилей снял видеорегистратор.

В результате аварии в реанимации оказались оба водителя: они получили тяжелые травмы. И в водителя ВАЗ, и в водительницы Toyota взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

Напомним, 12 марта в Ровенской области  возле города Острог столкнулись грузовик и легковушка. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его тело с покореженного авто доставали спасатели.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, столкновение, легковушки, пострадавшие, тернопольская область

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