Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

В Тернопольской области столкнулись микроавтобус и легковушка: двое погибших

19 ноября, 11:50

Еще четырех человек госпитализировали

Опасный маневр на дороге стал смертельным для двух человек в Черновицкой области – на трассе не разминулись микроавтобус и легковушка.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, ДТП произошло около 9 утра 19 ноября на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече. Выяснилось, что водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Crafter.

На момент столкновения в салоне легковушки находились пять человек. Двое из них, уроженцы Збаражского района, погибли на месте. Еще троих отправили в больницу. Госпитализировали и водителя автобуса.

"Причины ДТП и опасного маневра установит следствие", – рассказали в полиции и отметили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП погибшие столкновение легковушки пострадавшие микроавтобус тернопольская область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дниУкраина
В Хмельницкой области чиновник привязал к автомобилю и протащил по дороге собаку: видео (18+)
В Хмельницкой области чиновник привязал к автомобилю и протащил по дороге собаку: видео (18+)Запад
Подробности гибели украинцев в Польше: двое жителей Тернопольской области были родственниками
Подробности гибели украинцев в Польше: двое жителей Тернопольской области были родственникамиДругие страны
В Ровно вспыхнул скандал вокруг полковника МВД в отставке
В Ровно вспыхнул скандал вокруг полковника МВД в отставкеЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...