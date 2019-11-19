В Тернопольской области столкнулись микроавтобус и легковушка: двое погибших

Опасный маневр на дороге стал смертельным для двух человек в Черновицкой области – на трассе не разминулись микроавтобус и легковушка.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, ДТП произошло около 9 утра 19 ноября на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече. Выяснилось, что водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Crafter.

На момент столкновения в салоне легковушки находились пять человек. Двое из них, уроженцы Збаражского района, погибли на месте. Еще троих отправили в больницу. Госпитализировали и водителя автобуса.

"Причины ДТП и опасного маневра установит следствие", – рассказали в полиции и отметили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram