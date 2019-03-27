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В Тернопольской области третьи сутки горит мусорный полигон

Сегодня, 20:34

Местные жители опасаются, что из-за пожара им может грозить экологическое бедствие

Фото: ГСЧС
В Тернопольской области третьи сутки горит мусорный полигон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ef8/ff0/5c8ef8ff0dee0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ef8/ff0/5c8ef8ff0dee0.png Запад Местные жители опасаются, что из-за пожара им может грозить экологическое бедствие

В Тернопольской области уже трое суток продолжается пожар на полигоне бытовых отходов. Местные жители пожаловались журналистам "Сегодня", что им нечем дышать и они опасаются экологического бедствия.

Так, Ирина Сенявицкая с семьей живет на околице села Зеленчого, и свалка начинается за несколько сотен метров от их дома. Люди жалуются, что почти не выходят во двор, потому что отходы загораются довольно часто.

"Это маленький наш Чернобыль. Это просто стихийная яма, где собирается. Сами мы в низине, и сверху этот весь дым скапливается к нам", – рассказала женщина.

Полигон твердых бытовых отходов предназначен для мусора из ближайших населенных пунктов. Но старосты уверяют, что на самом деле мусор везут и из других районов.

"Владелец старается побольше завезти мусора. Часть, может, процентов 10, что посуше, они пересортировывают на сортировочной линии, остальной весь мусор навалом сбрасывается в овраг", – рассказал староста Плебановки Владимир Козак.

"В прошлую пятницу мы поймали тут машину, которая приехала из села Заводское Чертковского района. Есть фото подтверждения, с накладной шофера, который привозил. Также документально подтверждено, что они привозят и из Львова, и из Тернополя", – заявил староста Зеленчого Владимир Кобыльняк.

Тем временем, местные жители опасаются экологической катастрофы.

"Целую ночь горело, дым шел. Утром, я вот там, наверху живу, утром вы встали – лесу этого мы не видели. За несколько лет, я считаю, что тут будет экологическая катастрофа", – заявила жительница села Екатерина Гулюк.

Староста села Зеленче считает, что мусор поджигают умышленно.

"Систематически они поджигали. Раньше поджигалось, как правило, днем, горело ясным пламенем. А сейчас огни, как правило, происходят ночью", – рассказал староста Зеленчого Владимир Кобыльняк.

Жители села подозревают владельца предприятия – якобы сам сжигает лишнее на полигоне, но тот заверил журналистов "Сегодня", что не причастен к поджогам.

"Произошел поджог неизвестными лицами. Вызвали пожарных и начали предпринимать меры, чтобы потушить. Такие пожары надо тушить только методом загребания, а не водой", – отметил Богдан Буртак, основатель ООО "Эко Баланс Тер".

Бизнесмен пообещал следить за тем, чтобы пожаров на свалке больше не было, однако старосты сел настроены решительно – если будет гореть регулярно, с предприятием расторгнуть договор.

"Нужно поднимать на самом высоком уровне, и нужно решать – либо он выполняет обязанности по договору, либо с ним расторгается договор и искать кого-то другого", – считает Михаил Щегельский, староста села Залавье.

Сейчас о постоянных пожарах на этой свалке уже сообщили областным чиновникам. Они собираются на комиссию, чтобы решить судьбу полигона. Тем временем, жители сел настоятельно приглашают владельцев предприятия к себе в гости.

"Я бы хотела на выходные пригласить владельца, совладельца, кто причастен к этой свалке, к себе в гости. Мы бы спокойно сели у нас на террасе, подышали бы свежим воздухом… которым мы дышим", – предложила Ирина Сенявицкая.

Ранее подобный инцидент произошел в Запорожской области – огонь на мусорной свалке спасатели тушили целый день, а местные жители тем временем жаловались на едкий дым, идущий со свалки – от вони страдали не только жильцы ближайших к свалке домов, но и люди в Пологах.

Также стоит напомнить о масштабном пожаре на свалке возле Львова, в результате чего погибли люди. После этого ЧП  львовский мусор стал бедой едва ли не для всей страны и даже объектом для "черного" юмора.

Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар  на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов.

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Тег пожар, свалка, тернопольская область

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