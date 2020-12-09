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В Тернопольской области упал самолет: есть погибший (фото)

9 декабря, 18:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Жертвой крушения оказался пилот

В Тернопольской области вблизи села Золотая Слобода Козовского района упал легкомоторный самолет.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в результате крушения погиб один человек – пилот. На месте происшествия работают пять человек от ГСЧС.

Полицейским об инциденте сообщили местные жители. Правоохранители, прибывшие на вызов, увидели самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека.

/ Фото: Нацполиция

Напомним, ранее неподалеку от села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал легкомоторный самолет.

Также мы сообщали, что 25 сентября под Харьковом в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Они совершали учебный полет и уже возвращались на аэродром.

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крушение самолет пилот тернопольская область
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