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В Тернопольской области утонул 8-летний мальчик

27 июня, 16:12

Полиция рассматривает версию несчастного случая

Фото: полиция
Фото: полиция.

Тело 8-летнего мальчика нашли в реке в Тернопольской области. Полиция рассматривает версию несчастного случая

Ночью 26 июня в Борщевское отделение полиции обратился 18-летний парень и заявил о пропаже брата. По его словам, 8-летний школьник ушел гулять в 13 часов дня и до сих пор не вернулся, хотя уже почти полночь. Близкие не знали, где находится мальчик и не могли с ним связаться, так как мобильного телефона у него не было. Розыск начался в тот же день, сообщили в ГУ НП Тернопольской области.

Полиция, спасатели и военные обыскивали территорию и опрашивали местных жителей. От соседки, которая общалась со школьником последней, узнали, что тот купался в речке. На берегу нашли одежду ребенка, а под утро, в реке — его тело. Оно находилось примерно в 40 метрах от берега.

По словам судмедэксперта, причина смерти мальчика — утопление. Ребенок был из многодетной семьи: кроме него, в семье воспитывались еще пятеро детей. Факт смерти внесен в ЕРДР по ст. 115 УК с пометкой о несчастном случае. Проводится расследование.

Накануне в Запорожской области в пруду в районе автовокзала города Днепрорудное четверо местных подростков спасли 9-летнего мальчика, который тонул.

Напомним, 15 мая в Запорожской области несчастный случай привел к гибели двух несовершеннолетних. В селе Бурчак Михайловского района двое детей 2007 года рождения утонули в оросительном канале. На место инцидента прибыло спасательное подразделение. После непродолжительных поисков тела детей обнаружили и изъяли из водоема.

Позже стало известно, что шестиклассники погибли после того, как поскользнулись, делая селфи на краю канала. Дети упали в воду и утонули.

Накануне мы писали, что в Одесской области шестилетний ребенок утонул в бассейне для полива.  ЧП произошло в тот момент, когда малыш — младший ребенок в многодетной семье — играл во дворе со своими братиками и сестричкой, временно оставшись без присмотра взрослых: отец вышел в магазин, а мать занималась делами по хозяйству.

Также мы писали, что в селе Старый Добротвор Каменка-Бугского района трагически погибла трехлетняя девочка. С 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.

А на Буковине, в селе Недобоевцы Хотинского района, утонул 11-летний ребенок. Трагедия произошла во время купания в водоеме искусственного происхождения, где глубина на всей площади составляет около 5 метров.

Ранее спасатели дали ряд важных советов о том, как не стать жертвой воды.

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Тег утопленник, ребенок, утонул, тонуть

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