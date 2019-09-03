В Тернопольской области в ДТП погиб известный украинский музыкант

Василий Жаданкин. Фото: Михаил Маслий, Facebook

В Кременце Тернопольской области в результате столкновения с легковушкой погиб скутерист. Водитель двухколесного транспорта оказался известным украинским музыкантом Василием Жданкином, сообщил на своей странице в Facebook журналист Михаил Маслий.

"В родном Кременце, что в Тернопольской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб обладатель гран-при фестиваля "Червона рута" 1989 году легендарный украинский кобзарь Василий Жданкин", – говорится в сообщении.

Журналист отметил, что в последние годы певец облюбовал езду на скутере, его часто можно было увидеть за рулем в городе или по дороге на дачу. Василию в мае исполнился 61 год.

Как рассказали в полиции региона, ДТП произошло около 19:00 2 сентября. Как выяснилось, управляя скутером, мужчина при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Passat B5, что и стало причиной столкновения. Из-за этого маневра Василий скончался на месте ДТП.

Фото: ГУНП в Тернопольской области

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего", – рассказали в полиции.

Фото: ГУНП в Тернопольской области

Отметим, что Василий Жданкин – первый исполнитель гимна Украины на большом концерте. Он спел "Ще не вмерла Украина" на фестивале "Червона рута" в сентябре 1989 года, где получил гран-при.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram