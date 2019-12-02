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В Тернопольской области в горящем доме нашли тело пенсионера с десятками ножевых ранений

2 декабря, 13:02

Мужчина жил один, копы уже начали расследование убийства

/ Фото: Pixabay

В Кременце Тернопольской области после тушения пожара в одном из домов города нашли мертвым пенсионера. На теле мужчины было более 80 ножевых ранений.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, труп первыми обнаружили спасатели, которые тушили пожар. Тело лежало в одной из комнат дома. На место сразу же выехали следственно-оперативная группа, криминалисты, судебные и пожарные эксперты. Осмотрев тело, эксперт обнаружил более восьмидесяти колото-резаных ножевых ранений.

Погибший оказался владельцем дома. Пенсионер жил один. Сейчас полицейские устанавливают причастных к смерти мужчины и опрашивают соседей. Трагедию копы расследуют как умышленное убийство. Причиной пожара в полиции называют поджог.

Напомним, не так давно в Одессе семейная ссора отчима с пасынком закончилась поножовщиной и убийством. Инцидент произошел в одной из квартир на Люстдорфской дороге, когда мужчина попросил своего отчима дать ему закурить, однако тот отказался.

Кроме того, недавно в Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги.

Смотрите видео: В Виннице мужчина забетонировал в подвале тело знакомой:

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