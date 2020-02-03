В Тернопольской области в небе заметили необычное явление (фото)

/ Фото: Facebook

Аномальная погода, которая установилась на всей территории Украины, продолжает преподносить сюрпризы.

Так, в райцентре Залещики Тернопольской области жители стали свидетелями необычного для этого времени года явления – радуги. Обычно разноцветные дуги можно наблюдать в конце весны и летом.

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Фото атмосферного явления опубликовала на своей странице в Facebook Елена Терен. "2 февраля, 8 утра, на термометре + 8, на небе радуга (с доминирующим красным цветом)", – удивляется Елена.

Как сообщал сайт "Сегодня", метеорологи зафиксировали первый температурный рекорд февраля в Киеве. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7 °С, что на 1,4 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Впрочем, в ближайшие дни в Украине ожидается перемена погоды – вместо солнца и тепла, которое радовало украинцев на выходных, грядет похолодание и сильные осадки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский метеоролог Наталья Диденко.

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