В Тернопольской области в природном заповеднике появился лесной кот

Животное из Красной книги попало в объектив фотоловушки

В Тернопольской области природный заповедник "Медоборы" пополнил новый питомец – лесной кот. Животное из Красной книги ночью попало в объектив видеокамеры, сообщает "Ранок с Украиной".

Специальный цифровой фотоаппарат, который реагирует на движение, был установлен в виде специальной видеоловушки.

Реклама

Этот дикий кот немного похож на обычных дворовых, однако немного все-таки отличается: меховой покров у него довольно густой и пышный, особенно зимой. Из-за этого лесной кот кажется значительно большим, чем домашние любимцы.

В тренде Одесситы объединяются, чтобы наказать виновных в трагических пожарах

Напомним, недавно сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на официальной странице в Facebook опубликовали видео, смонтированное на основе отснятых кадров из "фотоловушек".

Также мы сообщали, что на территории радиационно-экологического биосферного заповедника в Чернобыле зафиксированы самые крупные обитатели – лошади Пржевальского и лоси. Фотографы запечатлели животных, когда стояла теплая и солнечная погода.

Кроме того, в южной части Харьковской области поймали перевязку, которая занесена в Красную книгу. На всю Украину их насчитывается около ста особей. Обычно животное встречается в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама