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В Тернопольской области в природном заповеднике появился лесной кот

24 декабря, 12:19

Животное из Красной книги попало в объектив фотоловушки

В Тернопольской области природный заповедник "Медоборы" пополнил новый питомец – лесной кот. Животное из Красной книги ночью попало в объектив видеокамеры, сообщает "Ранок с Украиной".

Специальный цифровой фотоаппарат, который реагирует на движение, был установлен в виде специальной видеоловушки.

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Этот дикий кот немного похож на обычных дворовых, однако немного все-таки отличается: меховой покров у него довольно густой и пышный, особенно зимой. Из-за этого лесной кот кажется значительно большим, чем домашние любимцы.

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Фото: dsns.gov.ua

Напомним, недавно сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на официальной странице в Facebook опубликовали видео, смонтированное на основе отснятых кадров из "фотоловушек".

Также мы сообщали, что на территории радиационно-экологического биосферного заповедника в Чернобыле зафиксированы самые крупные обитатели – лошади Пржевальского и лоси. Фотографы запечатлели животных, когда стояла теплая и солнечная погода.

Кроме того, в южной части Харьковской области поймали перевязку, которая занесена в Красную книгу. На всю Украину их насчитывается около ста особей. Обычно животное встречается в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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заповедник красная книга животное тернопольская область

Источник: Сегодня

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