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В Тернопольской области в результате ДТП погиб мужчина, 4-летний ребенок ранен

9 сентября, 09:26

Автомобили столкнулись вблизи села Олесино в Козовском районе

/ Фото: Нацполиция

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП: внедорожник столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Олесино Козовского района в воскресенье, 8 сентября, около 14:30.

Как сообщили правоохранители, в результате удара телесные повреждения получили пассажиры Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2110. На момент столкновения в иномарке находились четверо пассажиров, среди них – 4-летний мальчик. Его с матерью доставили в медучреждение.

24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Полицейские внесли о событии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Причину ДТП устанавливают следователи.

Напомним, под Киевом столкнулись Ford Kuga, Mercedes ML и Москвич-2141. В страшном ДТП погибли мужчина и женщина, еще два человека пострадали.

Кроме этого, мы писали, что во Львовской области расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Как известно, возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

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ДТП погибшие столкновение тернопольская область

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