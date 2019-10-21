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В Тернопольской области в жилом доме прогремел взрыв: мужчина чудом выжил

21 октября, 15:00

Спасатели успели вывести пенсионера на улицу

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В городке Подгайцы Тернопольской области в частном доме взорвался бытовой газ. Владелец дома, 84-летний пенсионер, чудом выжил. Взрывная волна разбила окна и разрушила стены и перекрытия, а битое стекло разлетелось вокруг дома на десятки метров.

Спасатели примчались на место ЧП за минуты и вывели хозяина – тот был в шоковом состоянии. Сейчас мужчина находится в местной больнице. Почему произошел взрыв – сейчас выясняют следователи.

"Произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Пожара не было. Существовала угроза обрушения конструкций здания. Но к счастью, не случилось, потому что мы смогли вывести мужчину и передать работникам экстренной скорой медицинской помощи", – рассказали "Сегодня" в ГСЧС.

Напомним, ранее в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, после которого за медицинской помощью обратились пять человек.

А в центре Херсона в ночь на 4 октября прогремел взрыв в здании общежития. Жильцом одной из комнат оказался советник областного руководителя Богдан Ковалев – именно под его окнами неизвестные заложили взрывчатку.

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