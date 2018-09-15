В Тернопольской области вандалы жарили шашлыки на обломках деревянной церкви

Сегодня, 08:33

Территория Чернечей горы, где туристы сожгли часть храма, относится к Национальному заповеднику "Замки Тернопольщины"


В Тернопольской области вандалы развели костер из деревянной церкви, чтобы пожарить шашлыки. Жгли вандалы храм, которому 250 лет.

Отец Михаил, после того как нашел посреди леса обугленные части храма, в полицию не обращался. Поскольку раньше церковное имущество крали, но воров так и не нашли. Более надеется на суд Божий. Вспоминает, как закончилась попытка обокрасть церковь 15-ть лет назад.

"Его (вора, – Ред.) поймали… А через три месяца он дома один повесился. Я думаю, что Божий суд настигнет каждого человека, который причастен к делу святотацтва, пренебрежения к тому, что посвящено Богу", – говорит Михаил Найко, настоятель Свято-Преображенской церкв.

Территория Чернечей горы, где туристы сожгли часть храма, относится к Национальному заповеднику "Замки Тернопольщины". Здесь даже костер нельзя разводить. Чтобы устеречь поймать вандалов, здесь хотят установить камеры наблюдения.

Спасти уникальный деревянный храм еще можно. Разобранную церковь нужно просто заново сложить и заменить уничтожены элементы. Но для спасения церкви нужен миллион гривен и где его взять, священник не знает.

Ранее сообщалось, что во Львовской области горела старинная деревянная церковь.

Также мы писали о том, что в Черниговской области рушится уникальная деревянная церковь.
видео, церковь, шашлыки

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"Сегодня"

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