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В Тернопольской области во сне умер младенец

Сегодня, 13:28

Мать покормила ребенка и положила спать, через час малыш уже не дышал

Фото: bessarabiainform.com
В Тернопольской области во сне умер младенец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0ff/e70/5c80ffe70056a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0ff/e70/5c80ffe70056a.jpg Запад Мать покормила ребенка и положила спать, через час малыш уже не дышал

В Гусятинском районе Тернопольской области внезапно умер пятимесячный младенец. Что стало причиной смерти ребенка, который, по словам родителей, ничем не болел, установит экспертиза.

Родственники рассказали, что в тот день ребенок был активен, не отказывалась от еды. Мать покормила ребенка и положила спать. Через час подошла, чтобы посмотреть, и малыш уже не дышал. Об этом сообщают в полиции.

Реанимационные мероприятия медиков Копичинецкой центральной больницы, куда родители доставили бездыханное тело малыша, результатов не дали. Врачи констатировали смерть.  Тело направлено для проведения вскрытия. Проводится проверка.

Ранее в Тернополеумер ребенок Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Кроме этого, сообщалось, что в в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок.

Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.

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Тег умер, ребенок, младенец, тернопольская область

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