В Тернопольской области во сне умер младенец
Мать покормила ребенка и положила спать, через час малыш уже не дышал
В Гусятинском районе Тернопольской области внезапно умер пятимесячный младенец. Что стало причиной смерти ребенка, который, по словам родителей, ничем не болел, установит экспертиза.
Родственники рассказали, что в тот день ребенок был активен, не отказывалась от еды. Мать покормила ребенка и положила спать. Через час подошла, чтобы посмотреть, и малыш уже не дышал. Об этом сообщают в полиции.
Реанимационные мероприятия медиков Копичинецкой центральной больницы, куда родители доставили бездыханное тело малыша, результатов не дали. Врачи констатировали смерть. Тело направлено для проведения вскрытия. Проводится проверка.
Ранее в Тернополеумер ребенок Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.
Кроме этого, сообщалось, что в в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок.
Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.
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