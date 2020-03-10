На Тернопольщине водитель избил пешехода, которого едва не переехал на тротуаре (видео)

В Тернопольской области в городе Кременец автомобиль ВАЗ едва не сбил мужчину, который шел по тротуару. Затем водитель остановился, вышел из машины и избил пешехода.

Видео инцидента очевидцы опубликовали в Facebook.

Видео: Андрей Писарь, facebook

В комментариях под видео люди начали обсуждать данное происшествие. Комментаторы считают, что нужно установить личность водителя с помощью камер видеонаблюдения и лишить удостоверения или же отправить его на общественные работы.

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Напомним, ранее в столице водитель во дворе жилого дома специально сбил пешехода, который сделал замечание за то, что водитель сломал шлагбаум. Обвинительный акт уже направили в Оболонский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Кстати, на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

В то же время ранее сообщалось, что пешеходы действительно часто пренебрегают своим здоровьем – перебегают дороги в неположенных местах, не носят светоотражающие элементы ночью. Смотрите в нашем сюжете о том, как защитить себя на дороге:

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