В Тернопольской области водитель погиб под колесами своего грузовика

Сегодня, 16:37

Мусоровоз во время стоянки неожиданно "покатился" по наклонной дороге и въехал в дерево

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

В Тернопольской области под колесами мусоровоза погиб водитель. ДТП произошло сегодня, 10 сентября, около семи утра в центре города Бучач.

"По предварительным данным, мусоровоз внезапно начал движение и смертельно травмировал 54-летнего водителя, который вышел из машины", – сообщают в полиции.

Погибший работал водителем на коммунальном предприятии. Утром мужчина вместе с напарником выехал собирать мусор. Когда водитель вышел на одной из улиц райцентра, машина внезапно "покатилась" по наклонной дороге. Мужчина пытался еще заскочить в салон и остановить грузовик, но сам попал под колеса транспортного средства. Травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.

Мусоровоз, проехав несколько метров, въехал в дерево. Никто из людей больше не пострадал.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. По данному факту начато уголовное производство по статье 286 часть 1 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Ранее в Тернополе, прямо на станции техобслуживания, умер 58-летний водитель маршрутки. По словам одного из свидетелей, он помогал умершему водителю чинить маршрутку, а когда отошел на пару минут и вернулся, товарищ уже был мертв. Погибший страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также в  Винницкой области автомобиль Mercedes упал с домкрата и раздавил водителя.

А во Львове на одной из автостоянок, произошло смертельное ДТП. Во время ремонта грузовик "Рено" с прицепом неожиданно тронулся с места и наехал на водителя этого авто.
ДТП, водитель, Тернополь, дерево

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"Сегодня"

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