В Тернопольской области водитель сбил мужчину, стоявшего посреди дороги

Погибший нарушил правила пребывания на проезжей части в темное время суток

Фото: Нацполиция

В Тернопольской области, на автодороге Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, возле села Солоне Залещицкого района, автомобиль Mercedes – Benz Sprinter сбил мужчину.

"Авария произошла 15 апреля в 22:00. По предварительным данным, водитель автомобиля

при разъезде со встречным транспортным средством, сразу за подъемом, допустил наезд на неизвестного мужчину в возрасте 50-60 лет", – сообщают в полиции.

Последний стоял посреди дороги, нарушив правила пребывания на проезжей части в темное время суток. Водитель, при ограниченной видимости, не заметил этого человека. Пострадавший погиб на месте происшествия.

По словам правоохранителей, авария произошла за пределами населенного пункта, где допустимая скорость движения – 90 километров в час. На данном участке дороги нет ни пешеходных переходов, ни освещения.

Полицию и "скорую" вызвал сам водитель микроавтобуса. Мужчина сдал анализы на содержание алкоголя. Он в момент ДТП был трезв. Следователи устанавливают личность погибшего. Открыто досудебное расследование.

Ранее возле Тернополя произошло ДТП, в котором машину разорвало на части, но водитель остался жив.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

А в Одессе иномарка сбила 60-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу:

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