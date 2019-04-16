В Тернопольской области водитель сбил мужчину, стоявшего посреди дороги
Погибший нарушил правила пребывания на проезжей части в темное время суток
В Тернопольской области, на автодороге Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, возле села Солоне Залещицкого района, автомобиль Mercedes – Benz Sprinter сбил мужчину.
"Авария произошла 15 апреля в 22:00. По предварительным данным, водитель автомобиля
при разъезде со встречным транспортным средством, сразу за подъемом, допустил наезд на неизвестного мужчину в возрасте 50-60 лет", – сообщают в полиции.
Последний стоял посреди дороги, нарушив правила пребывания на проезжей части в темное время суток. Водитель, при ограниченной видимости, не заметил этого человека. Пострадавший погиб на месте происшествия.
По словам правоохранителей, авария произошла за пределами населенного пункта, где допустимая скорость движения – 90 километров в час. На данном участке дороги нет ни пешеходных переходов, ни освещения.
Полицию и "скорую" вызвал сам водитель микроавтобуса. Мужчина сдал анализы на содержание алкоголя. Он в момент ДТП был трезв. Следователи устанавливают личность погибшего. Открыто досудебное расследование.
Ранее возле Тернополя произошло ДТП, в котором машину разорвало на части, но водитель остался жив.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
А в Одессе иномарка сбила 60-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Тернопольской области водитель сбил мужчину, стоявшего посреди дороги". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве возле вокзала столкнулись два скоростных трамвая
По предварительным данным, обошлось без пострадавших
Двое украинцев погибли в жутком ДТП в Польше
По данным польской полиции, двое украинцев и двое граждан Грузии путешествовали на легковушке, которая врезалась в дерево