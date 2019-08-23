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В Тернопольской области воры вынесли из жилья украшения на 150 тысяч гривен: хозяева были дома

23 августа, 19:43

Супруги заметили у запасного входа крышку от шкатулки и только тогда заметили кражу

/ Фото: pexels.com

В Тернопольской области мужчину подозревают в краже имущества соседей, пока они были дома. Об этом сообщает Криминальная Украина.

"Хозяйка дома уже легла спать, когда услышала в соседней комнате шум. Подумав, что это муж (мужчина накануне долго разговаривал с соседом на улице), она успокоилась и уснула. А утром супруги заметили у запасного входа крышку от шкатулки, в которой хранились сбережения. Бросились к тайнику — а там пусто", – говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленник унес 1,5 тысячи гривен, 300 евро и золотые украшения на сумму более 150 тысяч гривен.

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Потерпевшие обратились к правоохранителям. Мужчину разыскали на железнодорожном вокзале: подозреваемым оказался ранее судимый односельчанин. Он вместе с любовницей собирался покинуть область.

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Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мы писали, что в Киеве студент украл из супермаркета энергетических батончиков почти на две тысячи гривен и пытался сбежать с места преступления. 26-летний студент уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках , которые крадут у прохожих вещи прямо средь бела дня. Если вы почувствовали, что кто-то копается в ваших вещах, или вы схватили вора за руку, первое, что следует сделать, – это привлечь внимание прохожих.

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