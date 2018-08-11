В Тернопольской области заживо сгорел пожилой мужчина

В Тернопольской области погиб пенсионер, который, сжигая мусор, упал в костер. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

"Трагический случай произошел в селе Романовка Тернопольского района. Во время сжигания мусора на территории собственного домохозяйства упал в костер и получил смертельные ожоги 75-летний мужчина", – сказано в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения на данное событие не привлекались.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области во время пожара погиб 73-летний пенсионер. Житель села Погореловка, сжигал мусор на открытой территории. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву и начался сильный пожар.

Также сообщалось, что недавно возле Львова вспыхнул пожар на поле – два гектара площади выгорели сразу же после того, как урожай был убран. Спасателей вызвали очевидцы, которые увидели клубы густого дыма.

Кроме этого, мы писали, что на всей территории Украины спасатели объявили пятый, чрезвычайный, уровень пожарной опасности. Кроме того, работники ГСЧС напомнили, что разводить костры в лесу в таких ситуациях запрещается, ибо из-за высокой температуры трава легко может загореться.