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В Тернопольской области заживо сгорел ребенок

Сегодня, 13:55

ЧП произошло в электрощитовой, на территории заброшенной химчистки

Фото: Facebook
В Тернопольской области заживо сгорел ребенок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a12/d14/5c9a12d14850c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a12/d14/5c9a12d14850c.png Запад ЧП произошло в электрощитовой, на территории заброшенной химчистки

В городе Чортков Тернопольской области трагически погиб 14-летний мальчик. При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что восьмиклассник вместе с пятью  товарищами в возрасте 14-15 лет играли в прятки на территории недействующей химчистки. Место, которое мальчики выбрали для развлечений, было ограждено, но не охранялось.Об этом сообщают в полиции.

В ходе игры школьники забрались в помещение электрощитовой. Одного из подростков  ударило током под высоким напряжением. Он погиб на месте. Дети утверждают, что двери в это помещение были открыты.

Правоохранители обращаются к родителям, чтобы они ответственно относились к воспитанию своих детей и контролировали их поведение, провели с ними познавательные беседы, объяснили, что проникать в места, не предназначенные для игр, не всегда безопасно.

Напомним, не так давно во Львове девушка в возрасте 18 лет получила сильный удар током и была госпитализирована с ожогами в больницу.

А в Тернополе подросток залез на поезд и получил мощный удар током.

Ранее в одном из сел Городоцкого района Львовской области от поражения электротоком погиб 51-летний мужчина. Он пытался своими руками поменять электрические провода на электроопоре, что и привело к трагедии.

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Тег ребенок, Тернополь, сгорел, удар током

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