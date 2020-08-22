Українська
$ 27,48
32,55
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Западной Украины

В Тернопольской области женщина утопила ребенка в уличном туалете

22 августа, 14:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

О происшествии копам сообщили врачи

В Тернопольской области 34-летняя женщина выбросила в уличный туалет своего новорожденного ребенка.

Как заявили в областном управлении Нацполиции, о происшествии копам сообщили врачи, которые госпитализировали женщину с послеродовыми травмами и сильным кровотечением.

Оказалось, что в больницу женщину доставил муж после того, как ей стало плохо на работе и ее прооперировали. Врачи выяснили, что пациентка недавно рожала.

Пациентка не признавалась в родах, и потому об отсутствии ребенка медики сообщили полицейским. Копы выяснили, что родственники о беременности не знали – женщина полного телосложения, и много времени проводила, работая в поле.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий стало известно, что жительница Кременецкого района родила, вероятно, в ночь на 19 августа. Мужу ничего не сообщила, выбросила ребенка в туалет во дворе и легла спать.

21 августа она вышла на работу, где ей стало плохо. О своем поступке женщина пока ничего не рассказывает. Семья подозреваемой является обеспеченной. Супруги уже воспитывают двух детей 13-ти и 15-ти лет.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство матерью своего ребенка". Родился ли мальчик живым, установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина на несколько дней бросила в квартире троих малолетних детей и ушла "по своим делам". Стоит добавить, что мать пришла в полицию и поинтересовалась судьбой своих детей лишь через сутки.

Также напомним, в Сумах женщина пришла в бар с младенцем и напилась до беспамятства. За несколько часов горе-мать ни разу не обратила внимания на маленькую дочь.

Кроме того, на украинском курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах. Полиция оперативно разыскала ребенка.

Видео: Нацполиция

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
убийство туалеты мать новорожденные выгребная яма тернопольская область

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19
Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19Запад
"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)Запад
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщина
В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщинаЗапад
Во Львове женщина дважды сбила пешехода на остановке: видео
Во Львове женщина дважды сбила пешехода на остановке: видеоЗапад
Из-за праздничного стола – на больничные койки: как болеют COVID-19 в Черновцах
Из-за праздничного стола – на больничные койки: как болеют COVID-19 в ЧерновцахЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять