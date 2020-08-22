В Тернопольской области женщина утопила ребенка в уличном туалете

В Тернопольской области 34-летняя женщина выбросила в уличный туалет своего новорожденного ребенка.
Как заявили в областном управлении Нацполиции, о происшествии копам сообщили врачи, которые госпитализировали женщину с послеродовыми травмами и сильным кровотечением.
Оказалось, что в больницу женщину доставил муж после того, как ей стало плохо на работе и ее прооперировали. Врачи выяснили, что пациентка недавно рожала.
Пациентка не признавалась в родах, и потому об отсутствии ребенка медики сообщили полицейским. Копы выяснили, что родственники о беременности не знали – женщина полного телосложения, и много времени проводила, работая в поле.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий стало известно, что жительница Кременецкого района родила, вероятно, в ночь на 19 августа. Мужу ничего не сообщила, выбросила ребенка в туалет во дворе и легла спать.
21 августа она вышла на работу, где ей стало плохо. О своем поступке женщина пока ничего не рассказывает. Семья подозреваемой является обеспеченной. Супруги уже воспитывают двух детей 13-ти и 15-ти лет.
Полицейские открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство матерью своего ребенка". Родился ли мальчик живым, установит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина на несколько дней бросила в квартире троих малолетних детей и ушла "по своим делам". Стоит добавить, что мать пришла в полицию и поинтересовалась судьбой своих детей лишь через сутки.
Также напомним, в Сумах женщина пришла в бар с младенцем и напилась до беспамятства. За несколько часов горе-мать ни разу не обратила внимания на маленькую дочь.
Кроме того, на украинском курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах. Полиция оперативно разыскала ребенка.
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