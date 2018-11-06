В торфяных брикетах: на границе с Польшей задержали рекордную партию сигарет

Сегодня, 11:37

Из муляжей топливных брикетов было изъято более 16 тысяч пачек табачных изделий


Фото: ГПС

Фото: ГПС

Фото: ГПС

Фото: ГПС

В пункте пропуска "Краковец", что во Львовской области, пограничники обнаружили контрабанду сигарет, замаскированных под топливные брикеты.

"Сегодня после полуночи, на границе с Польшей пограничники направили на дополнительную проверку грузовой автомобиль марки МAN. За рулем грузовика находился 53-летний житель Львовской Области. Мужчина перевозил в Чехии топливные торфяные брикеты", – сообщают пограничники.

В ходе проверки выяснилось, что среди настоящих топливных брикетов вложены специально изготовленные муляжи, а внутри них – пачки сигарет. После разгрузки и полной проверки автомобиля из этих муляжей  было изъято 16,6 тысяч пачек контрабандных сигарет. Объяснить происхождение нелегального товара водитель не смог.

Делом о попытке скрытой перевозки товаров через государственную границу Украины занимаются представители таможни ГФС Украины.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов
сигареты, пограничники, водитель, Краковец

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Источник:

"Сегодня"

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