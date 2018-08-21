В тройном ДТП в Черновцах пострадали дети

В Черновцах на улице Комарова произошло тройнае ДТП. Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции установила, что женщина-водитель автомобиля BMW пыталась повернуть налево. Во время маневра в ее авто въехал встречный внедорожник Chevrolet Niva, который в результате столкновения задел еще одну легковушку марки BMW.

В результате тройного столкновения травмы получили несовершеннолетние пассажиры женщины-водителя: 14-летняя дочь и 8-летний сын. У мальчика медики диагностировали закрытый перелом предплечья, у девушки – ушиб мягких тканей и подозрение на сотрясение головного мозга.

В больницу также обратился и 41-летний водитель Chevrolet Niva. Вследствие ДТП мужчина получил сотрясение головного мозга.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Напомним, в Ровенской области 20 августа, около 14:30 произошло ДТП с летальным исходом. Как оказалось, после столкновения с грузовиком, груженным кирпичами, погиб 20-летний мотоциклист.

Напомним, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек.

Ранее сообщалось, что общий рост количества ДТП полиция объясняет снижением дисциплины на дорогах.