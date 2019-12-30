В тройном ДТП в Ровенской области погиб ребенок: автомобиль разорвало на части, фото

10-летняя девочка погибла на месте, а ее отца госпитализировали

В Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в котором погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Как написали в ведомстве, ДТП произошло на автодороге "Киев – Чоп" возле села Дорогобуж Гощанского района.

"46-летний житель села Дорогобуж, водитель автомобиля Renault Rapid, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем – с Mercedes Vito, двигавшемся за ним. От удара Renault Rapid разбило вдребезги, а Volkswagen Crafter вылетел в кювет", – сообщили в полиции.

От полученных травм 10-летняя пассажирка Renault Rapid – дочь водителя автомобиля погибла на месте происшествия. Водителя с политравмой, открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.

Остальные участники ДТП за медицинской помощью не обращались.

Следователи начали досудебное расследование. Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением водительских до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку .

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