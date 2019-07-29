По 10 часов в день их будут учить основам государственного управления, экономике и праву

В Трускавце 260 кандидатов партии "Слуга народа" сели за парты 2019-07-29T22:27:51+03:00 Запад По 10 часов в день их будут учить основам государственного управления, экономике и праву

Избранники от партии "Слуга народа" собрались в Трускавце Львовской области, чтобы за неделю усвоить важное.

Ежедневно, по 10 часов, их будут учить основам государственного управления, экономике и праву. "Сегодня" побывали на первом занятии.

Здесь сели за парты более 260 "слуг народа".

"Хочу научиться всему, потому что я считаю, что только в обучении смысл, и если человек хочет чего-то достичь, то должен учиться всегда", – говорит кандидат в народные депутаты Украины Николай Тищенко.

Семь дней интенсива: здесь они будут формировать собственную стратегию, усвоят политические и законодательные процессы и изучат макроэкономику. Кандидаты уверены: за пять лет станут известными политиками.

"Политики более уверены, что они будут лучше других", – говорит президент Украинской школы экономики Тимофей Милованов.

Самый молодой в истории украинского парламента -23-летний кандидат в депутаты Святослав Юраш, заверил "Сегодня", что пока не чувствует давления со стороны старших коллег.

"Я чувствую огромный запрос на новые и молодые и головы и лица. И огромное желание работать именно с теми, кто не имеет этого парламентского опыта, который часто в себе несет зерно, которое убивает возможности парламента быть эффективным", – говорит кандидат в народные депутаты Украины Святослав Юраш.

Развивать спорт – главная цель в Раде борца Жана Беленюка. Говорит: с изменением деятельности в личном бюджете не потеряет.

"Официальная зарплата такая же, как и у спортсмена плюс, минус...", – говорит кандидат в народные депутаты Украины Жан Беленюк.

Телеведущий Александр Скичко хочет развивать село и наладить инфраструктуру. К уменьшению зарплаты подготовился заранее.

"Я прекрасно понимал, на что я иду и ради чего я это все делаю. У меня есть собственные сбережения. Но главное сейчас – реально провести комплексные изменения. Я уверен, что, если нам это удастся, то это будет гораздо большее, чем любые деньги", – говорит кандидат в народные депутаты Украины Александр Скичко.

К подготовке депутатов партия "Слуга народа" отнеслась довольно серьезно. Им даже ставят оценки.

"Здесь главное не оценки, а желание научиться, желание получить дополнительные знания, желание потом их имплементировать в жизнь", – говорит руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Розумков.

Лекции будут проводить 15 модераторов: большинство из них получили докторские степени на Западе. Стоимости политического интенсива пока не разглашают. Известно лишь, что все расходы несет политическая партия "Слуга народа" и впоследствии сумму укажут в отчете.

Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669). Отметим, что сейчас ЦИК принимает протоколы с мокрыми печатями, после чего будет официально объявлен победитель выборов.

Таким образом, от партии-победителя в парламент проходят 124 народных депутата. Еще 130 мест в парламенте партия получила в мажоритарных округах. Всего у политической силы в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробней о списке народных депутатов от "Слуги народа" в новой Раде.

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