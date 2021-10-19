В Украине еще одна область оказалась на грани локдауна

Ивано-Франковская область приближается к красной карантинной зоне. На сегодняшний день в этом регионе растет уровень заболеваемости COVID-19 и количество госпитализаций.
Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
Ивано-Франковская область может попасть в красную зону карантина
Онищук заявила, что на сегодняшний день больницы переполнены COVID-больными. По ее словам, Львовская область уже перешла в красную зону, и чтобы такое не повторилось в Ивано-Франковской – нужно активизироваться.
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"Я вас всех прошу активизироваться. Вы видите, какая ситуация в наших больницах. Больницы переполнены больными. Вы не проводите информационно-разъяснительную работу, и поэтому такая ситуация", – обратилась Онищук к руководителям прикарпатских общин.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?
В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.
Всего инфекцию подтвердили у 2 660 273 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 538 жителей Украины (всего – 61 348 ). Вылечить удалось 2 337 194 инфицированных (7 776 – за последние сутки).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
На сегодняшний день заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.
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