В Украине еще одна область оказалась на грани локдауна

На сегодняшний день уровень заболеваемости COVID-19 и количество госпитализаций растут

Украина снова на грани локдауна. Фото: коллаж "Сегодня"

Ивано-Франковская область приближается к красной карантинной зоне. На сегодняшний день в этом регионе растет уровень заболеваемости COVID-19 и количество госпитализаций.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

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Ивано-Франковская область может попасть в красную зону карантина

Онищук заявила, что на сегодняшний день больницы переполнены COVID-больными. По ее словам, Львовская область уже перешла в красную зону, и чтобы такое не повторилось в Ивано-Франковской – нужно активизироваться.

"Я вас всех прошу активизироваться. Вы видите, какая ситуация в наших больницах. Больницы переполнены больными. Вы не проводите информационно-разъяснительную работу, и поэтому такая ситуация", – обратилась Онищук к руководителям прикарпатских общин.

Карантин в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

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Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 660 273 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 538 жителей Украины (всего – 61 348 ). Вылечить удалось 2 337 194 инфицированных (7 776 – за последние сутки).