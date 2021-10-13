В Украине еще одна область рискует попасть в красную зону

Число COVID-больных растет, а также наблюдается высокий уровень госпитализаций

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

Житомирская область уже в ближайшее время может попасть в красную зону карантина. В этом регионе число COVID-больных растет, а также наблюдается высокий уровень госпитализаций.

Об этом сообщила первая заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко на брифинге в среду, 13 октября.

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Какая ситуация с коронавирусом в Житомирской области?

На территории Житомирской области сначала заработали 9 больниц, которые оказывают помощь больным коронавирусом. Позже открыли еще 6 медучреждений. Коек развернуто – 2071 и они заполняются очень быстро.

По состоянию на 13 октября в регионе на лечении находятся 1152 человека, уровень госпитализации очень высок. В связи с этим Житомирская область приближается к красной зоне карантина.

"Судя по индикаторным показателям, так как мы двигаемся, мы через неделю можем попасть в красную зону карантина", – отметила Остапченко.

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Людей призывают вакцинироваться

"По плану мы должны делать по 8000 прививок в день и медицинская система может это делать, а мы делаем не более 4 тысяч в день. Такими темпами мы будем еще очень долго находиться в красной зоне", – добавила Остапченко.

Вакцинация от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

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запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Резкий скачок COVID-19 в Украине

В Украине за последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 578 394 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 471 жителей Украины (всего – 59 523). Вылечить удалось 2 304 361 инфицированных (6 462 – за последние сутки).

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