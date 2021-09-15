В Украине капитально отремонтируют несколько дорог к польской границе

Во Львовской области будет капитально отремонтировано 46 километров дороги Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый на участке Нижанковичи – Самбор.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Капитальный ремонт дороги Т-14-18 Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый стартовал этой весной. Сейчас активные ремонтно-строительные работы ведутся на участке Самбор – Хыров. Подрядная организация задействовала одновременно несколько бригад.
Рабочие уже срезали старое дорожное покрытие длиной более 22 км, удалили кусты и поросли, устроили 12 водопропускных труб, расширили проезжую часть на протяженности почти 20 км, устроили 19-километровую основу из органно-минеральной смеси и нижний слой асфальтобетонного дорожного покрытия и 15 км дороги.
Сейчас специалисты укладывают слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. По состоянию на сейчас уже устроили 5 км дороги в финальном слое дорожного покрытия.
Что сделают
Проект также предусматривает:
- проведение ремонтно-строительных работ на 12 мостовых переходах,
- строительство 3 кольцевых транспортных развязок,
- устройство 3 стоянок автотранспорта и установку автобусных остановок.
В пределах населенных пунктов устроят тротуары, наружное освещение, средства успокоения движения и проведут мероприятия по безопасности дорожного движения.
Читайте также:
"Дорогу президентов" отремонтировали за рекордные три месяца
"В рамках "Польского кредита" у нас уже отремонтировали одну автомобильную дорогу, которая ведет к украинско-польской границе. Речь идет об автодороге Т-14-20 Яворов – Грушев. Сейчас масштабные работы проводим на дороге Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый, а также стартовали ремонтные работы на дорогах Т-14-01 КПП "Смильница" – Старый Самбор и Т-14-04 Червоноград – Рава-Русская", – говорится в сообщении службы.
Проект предусматривает восстановление проезжей части пограничных дорог и ремонт искусственных сооружений. На сегодня уже отремонтировали 3 переправы на дороге Яворов – Грушев и работают на 6 сооружениях на автодороге Нижанковичи – Самбор.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках программы "Большая стройка" особое внимание уделяется инфраструктуре приграничных областей Украины.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль.
Также напомним, в Ровенской области возле Костополя отремонтировали трассу.