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В Украине капитально отремонтируют несколько дорог к польской границе

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
15 сентября, 09:29
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Участок восстановят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка"
Рабочие уже срезали старое дорожное покрытие. Фото: "Укравтодор"
Рабочие уже срезали старое дорожное покрытие. Фото: "Укравтодор"

Во Львовской области будет капитально отремонтировано 46 километров дороги Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый на участке Нижанковичи – Самбор.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

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Капитальный ремонт дороги Т-14-18 Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый стартовал этой весной. Сейчас активные ремонтно-строительные работы ведутся на участке Самбор – Хыров. Подрядная организация задействовала одновременно несколько бригад.

Рабочие уже срезали старое дорожное покрытие длиной более 22 км, удалили кусты и поросли, устроили 12 водопропускных труб, расширили проезжую часть на протяженности почти 20 км, устроили 19-километровую основу из органно-минеральной смеси и нижний слой асфальтобетонного дорожного покрытия и 15 км дороги.

Сейчас специалисты укладывают слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. По состоянию на сейчас уже устроили 5 км дороги в финальном слое дорожного покрытия.

Что сделают

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Проект также предусматривает:

  • проведение ремонтно-строительных работ на 12 мостовых переходах,
  • строительство 3 кольцевых транспортных развязок,
  • устройство 3 стоянок автотранспорта и установку автобусных остановок.

В пределах населенных пунктов устроят тротуары, наружное освещение, средства успокоения движения и проведут мероприятия по безопасности дорожного движения.

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"В рамках "Польского кредита" у нас уже отремонтировали одну автомобильную дорогу, которая ведет к украинско-польской границе. Речь идет об автодороге Т-14-20 Яворов – Грушев. Сейчас масштабные работы проводим на дороге Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый, а также стартовали ремонтные работы на дорогах Т-14-01 КПП "Смильница" – Старый Самбор и Т-14-04 Червоноград – Рава-Русская", – говорится в сообщении службы.

Проект предусматривает восстановление проезжей части пограничных дорог и ремонт искусственных сооружений. На сегодня уже отремонтировали 3 переправы на дороге Яворов – Грушев и работают на 6 сооружениях на автодороге Нижанковичи – Самбор.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках программы "Большая стройка" особое внимание уделяется инфраструктуре приграничных областей Украины.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль.

Также напомним, в Ровенской области возле Костополя отремонтировали трассу.

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