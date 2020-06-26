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В Украине произошло два землетрясения: что известно

26 июня, 09:11

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Эпицентры подземных толчков находились на глубине около 5 километров

В Закарпатской области, где наводнения затопили около десятка населенных пунктов, за сутки произошли два землетрясения. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

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По данным специалистов, подземные толчки были зафиксированы 25 июня в Тячевском и Иршавском районах Закарпатья. Первое землетрясение магнитудой 1,1 балла по шкале Рихтера произошло в 11:43. А в второе, магнитудой 2,3 балла, – в 16:19.

Отметим, что эпицентры землетрясений находились на глубине около 5 километров. Так как интенсивность подземных толчков была ниже предела чувствительности людей, они не несли никакой угрозы.

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В Украине произошло два землетрясения: что известно

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Напомним, не так давно землетрясение произошло в Долинском районе Ивано-Франковской области. Его магнитуда была 3,2, а эпицентр находился в районе города Долина, Ивано-Франковской области, на глубине двух километров. Местные жители признались, что некоторые из них сильно перепугались.

Кроме того, ранее сильное землетрясение произошло в городе Загреб в Хорватии. Из-за мощных толчков было повреждено несколько домов.

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